Убегая из Дебальцево, террористы оставили много техники и вооружения - АТО

Об этом сообщает пресс-центр АТО в своем Facebook.

По состоянию на сегодня, частям и подразделениям войск АТО оказана помощь в полном объеме. Обеспечено их оружием и боеприпасами. Проведена эвакуация раненых, которым оказана квалифицированная медицинская помощь.

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На данный момент на дорогах установлены и оборудованы дополнительные блокпосты. Это позволило укрепить позиции, и плотнее сузить кольцо вокруг Горловки и Донецка. Таким образом перекрывается большинство путей для поставки ресурсов захватчикам и бандитам.

После зачистки в населенном пункте Дебальцево, подразделениями АТО было обнаружено большое количество техники, боеприпасов и вооружения.

"Панически убегая от ударов Вооруженных Сил Украины наемники оставляют все то, чем так щедро их одарили заказчики беспорядка в Украине", - говорится в сообщении.