В день падения "Боинга" военная авиация Украины не выполняла полетов в зоне АТО

Об этом сегодня, 25 июля, сообщили в Командовании Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины в ответ на распространенную некоторыми российскими средствами массовой информации заявление со ссылкой на так называемый «источник в одном из силовых ведомств».

В день катастрофы самолета Boeing-777 полеты авиации Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины в районе проведения АТО не выполнялись. Зенитные ракетные комплексы Вооруженных Сил Украины не применялись, и запуск зенитных управляемых ракет не проводился.

Как сообщал УНИАН, 17 июля около 17.00 по киевскому времени авиалайнер «Боинг-777» компании Malaysia Airlines был сбит пророссийскими боевиками, вероятно, с использованием установки зенитно-ракетного комплекса «Бук». По информации авиакомпании, на борту находились 283 пассажира и 15 членов экипажа. По данным авиакомпании Malaysia Airlines, на борту сбитого «Боинга» было 192 гражданина Нидерландов, 44 гражданина Малайзии, включая 15 членов экипажа и двух младенцев.

Читайте такжеСБУ перехватила переговоры боевиков за 2 минуты до катастрофы "Боинг": "Птичка" к вам полетелаТакже в самолете было 27 граждан Австралии и 12 индонезийцев, в числе которых был младенец; 10 граждан Великобритании, включая одного гражданина с двойным гражданством (Великобритании и Южно-Африканской Республики). Среди пассажиров также было 4 немца, 4 бельгийца, 3 филиппинца, 1 канадец и 1 новозеландец. Часть тел, найденных на месте катастрофы, уже перевезли в Нидерланды.