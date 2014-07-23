Минобороны: два из четырех Су-25 сил АТО были сбиты при возвращении с задания

Пророссийски террористы начали обстрел из зенитных ракетных комплексов, когда 4 штурмовика вооруженных сил возвращались после успешно выполненных заданий в этом районе, говорится в сообщении на сайте Министерства обороны.

Читайте такжеВ СНБО подтвердили, что на Донбассе боевики сбили два украинских самолета

"Несмотря на противоракетные маневры и отстрел тепловых ловушек, 2 самолета получили повреждения. Летчики катапультировались", - говорится в сообщении.