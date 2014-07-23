Минобороны: два из четырех Су-25 сил АТО были сбиты при возвращении с задания
16:51, 23 июля 2014Армия
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В районе поселка Дмитриевка террористы подбили 2 самолета вооруженных сил Су-25, которые оказывали огневую поддержку подразделениям, которые держат позиции на границе государства.
REUTERS
Пророссийски террористы начали обстрел из зенитных ракетных комплексов, когда 4 штурмовика вооруженных сил возвращались после успешно выполненных заданий в этом районе, говорится в сообщении на сайте Министерства обороны.
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"Несмотря на противоракетные маневры и отстрел тепловых ловушек, 2 самолета получили повреждения. Летчики катапультировались", - говорится в сообщении.
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