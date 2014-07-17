Жена пленного летчика Ан-26 просит руководство Украины помочь спасти ее мужа
Жена плененного летчика Сергея Мордвинова - бойца с Ан-26 - просит руководство страны и депутатов Житомирского горсовета помочь спасти из плена ее мужа.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом жена летчика Любовь Мордвинова, которая проживает в Житомире, заявила сегодня в своем выступлении на очередной сессии Житомирского городского совета
По словам женщины, Сергей Мордвинов выполнял миротворческую миссию, доставлял продукты и воду украинским военным и находился среди членов экипажа сбитого 14 июля самолета Ан-26, а затем попал в плен к боевикам.
После своего выступления в кулуарах Житомирского городского совета во время разговора с корреспондентом УНИАН и другими журналистами жена пленного солдата получила возможность переговорить по мобильному телефону с пленным мужем. Во время этого разговора она общалась с ним, спрашивала, как он себя чувствует и обещала, что обратится в возможные инстанции, чтобы помочь ему и вызволить из плена. При этом Любовь плакала и нервничала.
Читайте такжеПресс-центр АТО уточнил количество спасенных летчиков из Ан-26«Муж сказал мне, что с ним пока все в порядке, и его готовы обменять на боевиков,которые находятся в плену в Украине», - поделилась Любовь Мордвинова.
Читайте такжеСамолет Ан-26 был сбит российскими вооруженными силами - глава СБУОна пообещала также направить соответствующее обращение руководству страны, Минобороны и другим представителям власти.
Как сообщал УНИАН, 14 июля был сбит самолет Ан-26. Служба безопасности Украины имеет неопровержимые доказательства того, что его было поражено российскими вооруженными силами.