СНБО: вопрос о введении военного положения на Донбассе не рассматривается
12:54, 16 июля 2014Армия
0
Вопрос о введении военного положения на Донбассе не рассматривается.
Секретарь СНБО: Вопрос о введении военного положения на Донбассе не рассматривается
/ УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко сообщил сегодня на брифинге в Киеве.
«Пока вопрос введения военного положения не рассматривается», - заявил он.Читайте такжеВ Администрации президента не исключают изменения тактики АТО
«Перед каждым заседанием Совета национальной безопасности и обороны проходят консультации на разных уровнях в разных министерствах и ведомствах», - добавил спикер СНБО.
Как сообщал УНИАН, в начале июля секретарь СНБО Андрей Парубий не исключал наступления момента для введения военного положения на востоке Украины.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter