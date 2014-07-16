СНБО: вопрос о введении военного положения на Донбассе не рассматривается

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко сообщил сегодня на брифинге в Киеве.

«Пока вопрос введения военного положения не рассматривается», - заявил он.Читайте такжеВ Администрации президента не исключают изменения тактики АТО

«Перед каждым заседанием Совета национальной безопасности и обороны проходят консультации на разных уровнях в разных министерствах и ведомствах», - добавил спикер СНБО.

Как сообщал УНИАН, в начале июля секретарь СНБО Андрей Парубий не исключал наступления момента для введения военного положения на востоке Украины.