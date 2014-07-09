Реанимационно-операционный самолет Ан-26 "Вита" спасает жизни участников АТО

Бригада военных медиков формируется из хирургов, анестезиологов, медсестер, при необходимости - врачами других профилей военно-медицинского клинического центра (ВМКЦ) Центрального региона, говорится в сообщении на сайте Министерства обороны.

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Все специалисты имеют большой опыт в оказании необходимой медицинской помощи в воздухе и в определенных районах дислокации войск.

Однако не во всех больницах есть возможность предоставить полную специализированную медицинскую помощь, поэтому иногда приходится совершать перелеты на большие расстояния.

"В течение трех месяцев самолетом Ан-26 "Вита" в военные лечебные учреждения эвакуированы более 300 раненых и больных военнослужащих. К счастью, всех удалось спасти", - отметил заместитель начальника ВМКЦ Центрального региона полковник медицинской службы Александр Столяренко.