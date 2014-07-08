В Минобороны рассказали о зарплате военнослужащих в зоне АТО

Об этом сообщил заместитель министра обороны, руководитель аппарата Петр Мехед, говорится в сообщении на сайте Министерства обороны.

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По словам заместителя министра обороны, военнослужащим ВС, которые привлекаются к проведению АТО, за период выполнения ими специальных задач, связанных с антитеррористической деятельностью, выплачивается надбавка за выполнение особо важных заданий в размере 100% должностного оклада с учетом оклада по военному званию и надбавки за выслугу лет.

По информации Петра Мехеда, военнослужащим ВС, в том числе срочной службы, которые принимают непосредственное участие в АТО, с 1 мая установлена выплата вознаграждения в размере 100% месячного денежного обеспечения, но не менее 3000 грн.

"С учетом вышеуказанных повышений, денежные выплаты военнослужащим ВС, которые привлекаются к проведению АТО, увеличились в 2 раза по сравнению с другими военнослужащими", - подчеркнул Петр Мехед, добавив, что в зависимости от занимаемых должностей, выплаты составляют от 5700 грн из расчета за полный месяц.

По его словам, теперь военнослужащие срочной службы будут получать от 3172 к 3208 грн, а рядовой состав военной службы по контракту - от 5700 до 8445 грн, сержантский и старшинский состав военной службы по контракту - от 6780 до 12477 грн, младший офицерский состав - от 9360 до 16710 грн.

"Средства для выплаты денежного обеспечения для нужд Министерства обороны были выделены из Резервного фонда и поступили на счета воинских частей для личного состава, который задействован в АТО, в полном объеме за июнь и на выплату вознаграждения по май месяцы. Выплата производится в текущем месяце за прошлый", - рассказал Петр Мехед.

По его словам, по состоянию на 6 июля не получили денежное довольствие 382 военнослужащих: за май - 36 военнослужащих; за июнь - 346 военнослужащих. "Основной причиной несвоевременной выплаты денежного обеспечения (до 20 числа) является невозможность доставить наличные в районы проведения АТО для лиц, которые отказались оформлять карточные счета", - рассказал заместитель министра обороны.

Он отметил также, что оборонным ведомством принимаются меры по выплате денежного довольствия этим военнослужащим. Выплаты будут осуществлены или после проведения ротации указанных военнослужащих в районах выполнения задач, или же перечисленные членам их семей в пунктах постоянной дислокации воинской части.