Николаевский тепловозоремонтный завод готовит бронированные КамАЗы для вооруженных сил

По словам директора предприятия Вячеслава Симченка, на заводе продолжается ремонт двух КамАЗов, корпус которых обшивается бронированными листами для защиты от разного вида оружия, говорится в сообщении на сайте Министерства обороны.

Читайте такжеВоенные захватили бронированный КАМАЗ террористов. Идентичные Россия производит для своей армии

"Одной из причин ранений и гибели военнослужащих является отсутствие условий для безопасной передислокации. Бронемашины едут медленно, чем дают возможность террористам применить артиллерийский огонь, а оборудованные таким образом КамАЗы позволят нашим военным передвигаться быстро", - подчеркнул Вячеслав Симченко.

Необходимо отметить, что недавно Николаевский тепловозоремонтный завод уже передал для нужд вооруженных сил отремонтированные за свой счет 4 БТРа.