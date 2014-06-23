Боевики провоцируют украинских военных вести огонь в направлении России - Селезнев

Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь АТО Владислав Селезнев.

«В последнее время все чаще фиксируется активизация действий боевиков, нацеленных на провокации в районе государственной границы с Российской Федерацией. Так, с целью провокации и эскалации конфликта боевики разворачивают огневые позиции и ведут огонь с территорий, граничащих с государственной границей Украины, тем самым провоцируя наши силы на ответный огонь, чтобы в дальнейшем обвинить силы АТО в ведении огня в сторону Российской Федерации," - подчеркнул Селезнев.Читайте такжеВ Следственном комитете РФ заявляют, что Украина якобы обстреляла территорию России

Несмотря на эти провокации, силы АТО и пограничная служба Украины обеспечивают охрану и оборону государственной границы.