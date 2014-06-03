На территории России формируются новые отряды боевиков для отправки в Украину - штаб АТО

На территории России продолжают формироваться новые отряды боевиков. Об этом сегодня сообщил официальный представитель АТО Владислав Селезнев, - передает корреспондент "ОстроВа".

Представитель штаба АТО подтвердил информацию о том, что в районе Куйбышево (Российская Федерация) формируются новые отряды боевиков для переброски их на территорию Украины.

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"Да, оперативная информация у руководства АТО по этому поводу (формирование новых отрядов террористов на территории России, - "ОстроВ") есть. Соответствующие меры проводятся. Ситуация находится под контролем. Любые незаконные вооруженные формирования, которые находятся на территории Украины, будут уничтожены в случае, если они откажутся сдаться", - сообщил Селезнев.