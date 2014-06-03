На территории России формируются новые отряды боевиков для отправки в Украину - штаб АТО
По информации штаба антитеррористической операции, на территории РФ формируются новые отряды террористов.
На территории России продолжают формироваться новые отряды боевиков. Об этом сегодня сообщил официальный представитель АТО Владислав Селезнев, - передает корреспондент "ОстроВа".
Представитель штаба АТО подтвердил информацию о том, что в районе Куйбышево (Российская Федерация) формируются новые отряды боевиков для переброски их на территорию Украины.
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"Да, оперативная информация у руководства АТО по этому поводу (формирование новых отрядов террористов на территории России, - "ОстроВ") есть. Соответствующие меры проводятся. Ситуация находится под контролем. Любые незаконные вооруженные формирования, которые находятся на территории Украины, будут уничтожены в случае, если они откажутся сдаться", - сообщил Селезнев.