Украинские ВМС приступили к выполнению заданий первой гидрографической экспедиции

Подобная экспедиция является первой в истории национального флота, она проводится с целью уточнения навигационной и гидрометеорологической обстановки, изучения гидрологических условий в Северо-западной части Черного моря. Для достижения указанной цели в нескольких районах гидрографических работ в течение месяца будут выполнены промерные работы, отбор проб почвы, будет проводиться специальная гидрологическая разведка, водолазное обследование навигационных опасностей и затонувших объектов, фотографирование элементов местности морского побережья и другие работы.

Для выполнения поставленных задач привлечены специальное судно «Переяслав» под командованием капитана 3 ранга Дмитрия Маркова, а также группа навигационно-гидрографического и гидрометеорологического обеспечения из состава Центра навигации, гидрографии и гидрометеорологии ВМС Украины под руководством капитана 2 ранга Руслана Цумана. Управление силами при выполнении поставленных задач будет осуществляться с командного центра украинских ВМС.

Стоит отметить, что 1 июня специальное судно «Переяслав» с группой навигационно-гидрографического и гидрометеорологического обеспечения вышло в море для проведения гидрографической экспедиции.