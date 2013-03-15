На Ровенщине и Житомирщине военные готовы к ликвидации последствий непогоды

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По словам командира Центра дорожного обеспечения полковника Олега Безрукова, для мгновенного реагирования в постоянной готовности находятся необходимые силы и средства. В состав отряда, который возглавляет начальник инженерной службы отдела технического обеспечения Центра майор Иван Ливандовский, входят группы связи, радиационного и химического наблюдения, палаточного городка и инженерного обеспечения, а также 10 единиц специальной и дорожно-строительной техники (ПЗМ-2, экскаватор ЕОВ 4421, кран КС 3576, грейдер ДЗ 122А), технические средства (мотопилы, лодки – ДЛ10, Вихрь 30Р, электростанция бензиновая – ЭСБ 4ВО, палатки УСБ 56, радиостанции Р159).

Кроме того, одно из подразделений Центра, которое дислоцируется на Житомирщине в городе Новоград-Волынский, также находится в готовности оказать помощь людям и местным органам власти в локализации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.

– Военнослужащие Центра в любой момент готовы оказать необходимую помощь местному населению. Рассматривается также возможность развернуть в Дубенском и других районах области мобильные пункты обогрева и питания, медицинские пункты. В палатках, которые будут работать круглосуточно, люди смогут отогреться, съесть бутерброды с чаем, получить психологическую помощь или любую другую консультацию, – отметил заместитель командира 107-го Центра дорожного обеспечения по воспитательной работе подполковник Юрий Нечитайло.