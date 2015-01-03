Из Винницы в зону АТО отправились три модернизированных БТРа

Сегодня из государственного предприятия «45-й экспериментальный механический завод» в зону АТО отправились три бронетранспортера.

Об этом сообщает департамент по делам СМИ и связей с общественностью Винницкого городского совета.

Этим бронетранспортерам почти 40 лет, но по словам директора завода Николая Чумака, после проведения полного комплекса ремонтных работ, служить они военным будут еще долго. «В машинах капитально отремонтированы силовые установки и двигатели, ходовая часть. На каждый бронетранспортер устанавливается защитная решетка. Их монтируем при поддержке городской власти - депутаты городского совета приняли на себя инициативу и обязательства по финансированию 35 тыс. грн конструкций решеток, все остальное делается за счет предприятия. Полная же стоимость каждой - около 60 тыс. грн», - рассказал Чумак.

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«Такая технология у нас есть и только мы получим добро, то можем ее реализовать. У нас есть предварительная договоренность с городскими властями, найти средства и совместно произвести модернизацию одной такой машины», - сказал Чумак.

Всего у госпредприятия «45-й завод» на модернизации находится почти 15 единиц бронетехники.