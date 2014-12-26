В 2015 году на армию будет направлено 5,2% ВВП

Об этом заявила министр финансов Наталья Яресько. "5,2% ВВП наших расходов будут направлены на армию. Украина находится в состоянии военного конфликта. На самом деле, именно сегодня наше государство борется за свою свободу и независимость. Мы не имеем права проиграть, иначе существование Украины как государства окажется под угрозой. Украина должна защитить свою территориальную целостность и суверенитет. Это - высокая цель, которая имеет высокую цену. Поэтому мы не имеем морального права уменьшить расходы на оборону", - заявила министр.

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"Кто не хочет кормить свою армию - кормит чужую", - подчеркнула она.

По словам министра, на протяжении всего военного конфликта на Донбассе украинская армия чувствует поддержку простых граждан и волонтеров. "Это поддержка и моральная, и материальная. Государство не имеет права перекладывать бремя войны на плечи граждан. Армия с народом. Власть - с армией", - заявила Наталия Яресько.