Раненых участников АТО Минобороны зачислило в кадровый резерв

Как сообщили в Управлении прессы и информации Министерства обороны, по решению министра обороны Степана Полторака в ведомстве создан постоянно действующий кадровый резерв лиц старшего офицерского состава – участников АТО для назначения на высшие должности.

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Кадровый резерв обеспечивает руководящие органы военного управления необходимыми ресурсами для комплектации вакантных должностей офицерского состава из числа участников АТО.

На сегодняшний день в резерв зачислены 1432 военнослужащих Вооруженных сил, которые выполняли задачи в зоне проведения антитеррористической операции, были ранены, досрочно получили военные звания, награждены государственными наградами и ведомственными отличиями. Списки резерва регулярно обновляются.

Кадровый резерв построен по группами военно-учетных специальностей и должностей.