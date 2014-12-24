Раненых участников АТО Минобороны зачислило в кадровый резерв
Более 1,4 тыс. военнослужащих - участников АТО зачислены в кадровый резерв армии для назначения на высшие должности.
Как сообщили в Управлении прессы и информации Министерства обороны, по решению министра обороны Степана Полторака в ведомстве создан постоянно действующий кадровый резерв лиц старшего офицерского состава – участников АТО для назначения на высшие должности.
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Кадровый резерв обеспечивает руководящие органы военного управления необходимыми ресурсами для комплектации вакантных должностей офицерского состава из числа участников АТО.
На сегодняшний день в резерв зачислены 1432 военнослужащих Вооруженных сил, которые выполняли задачи в зоне проведения антитеррористической операции, были ранены, досрочно получили военные звания, награждены государственными наградами и ведомственными отличиями. Списки резерва регулярно обновляются.
Кадровый резерв построен по группами военно-учетных специальностей и должностей.