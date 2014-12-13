В сети появился "эпический" трейлер про украинскую армию (видео)

16:01, 13 декабря 2014
Армия
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В ролике - тяжелая артиллерия, истребители, вертолеты, перестрелки и смелые военные, участвующие в АТО на Донбассе.

скріншот

В сети опубликовали "эпический" трейлер о событиях на Донбассе и украинскую армию - "Украино-Российский конфликт. Поле битвы Донбасс". В видеоролике смонтированы кадры, отснятые разными телевизионными каналами.

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Тяжелая артиллерия, истребители, вертолеты, перестрелки и смелые военные, участвующие в АТО на Донбассе - все это на видео.

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