В сети появился "эпический" трейлер про украинскую армию (видео)
16:01, 13 декабря 2014Армия
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В ролике - тяжелая артиллерия, истребители, вертолеты, перестрелки и смелые военные, участвующие в АТО на Донбассе.
В сети появился "эпический" трейлер про украинскую армию / скриншот
В сети опубликовали "эпический" трейлер о событиях на Донбассе и украинскую армию - "Украино-Российский конфликт. Поле битвы Донбасс". В видеоролике смонтированы кадры, отснятые разными телевизионными каналами.
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Тяжелая артиллерия, истребители, вертолеты, перестрелки и смелые военные, участвующие в АТО на Донбассе - все это на видео.
Видео Jonathan Woodworth
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