За сутки в зоне АТО погибли двое и получили ранение пятеро украинских военных

Об этом сообщил спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

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"За прошлые сутки в результате боевых столкновений мы потеряли двух наших героев, еще пятеро получили ранения", - сказал Андрей Лысенко.

Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки погибли двое и получили ранения четверо украинских военнослужащих.