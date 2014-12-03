За сутки в зоне АТО погибли двое и получили ранение пятеро украинских военных
13:13, 03 декабря 2014Армия
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На протяжении суток в зоне АТО погибли двое и получили ранения пятеро украинских военнослужащих.
REUTERS
Об этом сообщил спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.
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"За прошлые сутки в результате боевых столкновений мы потеряли двух наших героев, еще пятеро получили ранения", - сказал Андрей Лысенко.
Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки погибли двое и получили ранения четверо украинских военнослужащих.
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