Военно-музыкальные подразделения ВСУ провели с марта более 800 мероприятий

Об этом заявил на брифинге первый заместитель начальника Главного управления по работе с личным составом ВС Украины полковник Александр Голоднюк.

Как подчеркнул Голоднюк, культурологическое обеспечение проводится в местах дислокации воинских частей и в районах выполнения задач антитеррористической операции в Луганской и Донецкой областях, а также на территории Херсонской, Харьковской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Черниговской, Сумской областей, на военных полигонах, в местах восстановления боеспособности и формирования (доукомплектование) воинских частей, госпиталях.

"В рамках культурологического обеспечения войск с марта 2014 года организовано более 800 мероприятий. К их проведению были привлечены военно-музыкальные подразделения Вооруженных Сил Украины, дома офицеров, отдельных известных украинских исполнителей, любительские творческие объединения. Кроме того, организована запись и тиражирование больше 200 дисков украинских военно-патриотических песен, которые были распространены среди личного состава", - рассказал офицер.

Также полковник сообщил, что с целью увековечения памяти лиц, которые отдали жизнь за Украину, в домах офицеров и музейных учреждениях организовано оформление соответствующих экспозиций и информационных стендов. В 5 домах офицеров открыты пункты помощи Вооруженным Силам Украины, через которые совместно с волонтерами организован сбор и передачу материальных средств военнослужащим АТО.

"Кроме того, начат совместный проект по организации музыкальных выступлений для местного населения освобожденных населенных пунктов", - подчеркнул Голоднюк и поблагодарил всем исполнителям, которые поддерживают моральных дух военнослужащих в зоне проведения антитеррористической операции.

В частности, Народный артист Украины Олег Гаврилюк дал в зоне АТО уже 11 концертов, и сейчас запланирована серия его концертов в том числе для местного населения определенных городов.