После 7 месяцев в зоне АТО в Запорожье на ротацию прибыла 93-я бригада

Часть бойцов была в районе донецкого аэропорта, другие - в Авдеевке, передает радио "Свобода". "Нас не было дома 7 месяцев. 7 месяцев без ротации, понимаете. И от того мы шокированы таким приемом горожан. Во-первых, мы не думали, что бойцов будут встречать как героев. Во-вторых, мы же не знали, чего дома ждать", - рассказал один из военных 93-й бригады Владимир Федоренко.

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В Запорожье бойцы будут 20 дней. По окончании отпуска снова вернутся в зону АТО.