Одесские курсанты совершили первый в своей жизни прыжок с парашютом

Почти восемьдесят курсантов Военной академии (г. Одесса), совершив первый в своей жизни прыжок с парашютом, получили удостоверение и нагрудный знак «Парашютист».

Как сообщил начальник факультета Высокомобильных десантных войск и разведки полковник Станислав Чумак, свой первый прыжок его подчиненные выполнили в рамках практических занятий по парашютно-десантной подготовке. Этому важному для каждого десантника событию предшествовала тщательная подготовка - теоретические занятия, изучение материальной базы, укладка парашютов, практическое выполнение элементов прыжка на воздушнодесантном комплексе академии.

«Перворазники», как их называют в своей среде десантники, прыгали с вертолета Ми-8 с высоты 600 метров на площадку для приземления, оборудованную на территории Центра обеспечения учебного процесса Военной академии вблизи поселка Черноморское Одесской области. Вместе с ними для поддержания высокого морально-боевого духа прыгнул с парашютом и исполняющий обязанности начальника академии генерал-майор Олег Гуляк.

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- Сегодня вы совершили мужественный и решительный мужской поступок, первый прыжок с парашютом, который каждый десантник помнит всю жизнь. Каждый из вас ответственно и сознательно готовился к этому событию, благодаря чему прыжки прошли без травм, - отметил по завершении прыжков генерал-майор Олег Гуляк.

В течение недели принятые в ряды десантников курсанты факультета Высокомобильных десантных войск и разведки совершат еще несколько учебных прыжков, а также примут участие в практических занятиях по профильным дисциплинам военной подготовки.

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Как отметил начальник факультета Высокомобильных десантных войск и разведки полковник Станислав Чумак, в соответствии с учебными программами, после завершения обучения каждый курсант-десантник совершит не менее 28 прыжков в различных условиях, а лучшие из них по результатам обучения получат специальное звание «Инструктор воздушно-десантной службы».