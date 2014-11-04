Жители Ахтырки торжественно встретили военных инженеров, которые вернулись из зоны АТО

В воинскую часть, что в Ахтырке на Сумщине, вернулся личный состав, который выполнял задачи в зоне проведения АТО.

Возле КПП воинской части бойцов встречали семьи, близкие, друзья, а также неравнодушные ахтырчане. Они развернули флаги Украины, транспаранты, плакаты, звучали патриотические песни. С приближением колонны техники, на которой прибыли военные инженеры, собравшиеся начали скандировать: «Героям слава!», «Спасибо за преданность!», «Слава военным инженерам!». В ответ из грузовиков звучало: «Слава Украине!»

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Следует отметить, что все военнослужащие части прибыли в Ахтырку невредимыми и отбывают для отдыха в отпуск.