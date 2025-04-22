Церетели известен тесными связями с политическими элитами России, а его творчество часто вызывало споры из-за близости к власти.

Умер скульптор, друг диктатора Владимира Путина Зураб Церетели, который лепил образы имперской России. О смерти 92-летнего художника сообщают российские пропагандистские СМИ.

По данным пропагандистов, Церетели умер 22 апреля. Российский художник-монументалист, президент Российской академии художеств и давний соратник Путина отошел в вечность в Москве.

Кто такой Зураб Церетели

Зураб Церетели родился 4 января 1934 года в Тбилиси (Грузия). Он получил образование в Тбилисской академии искусств, где начал формировать свой характерный стиль, ориентированный на монументальные формы. В 1960-х годах Церетели активно работал в сфере мозаики, скульптуры и архитектурного оформления, приобретая популярность не только в СССР, но и за его пределами. Со временем он стал одним из самых известных художников советской эпохи, а после распада СССР - центральной фигурой в российском официальном искусстве.

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В 1997 году он возглавил Российскую академию искусств, где активно занимается поддержкой молодых художников и крупными культурными проектами. Его наиболее известные работы - это гигантские монументы, в частности памятник Петру I в Москве и "Слеза скорби" в США. Церетели часто критикуют за чрезмерную пышность и театральность его стиля.

Церетели также известен тесными связями с политическими элитами России. Его творчество часто вызывало споры из-за масштаба и стиля, а также из-за близости к власти.

В 2004 году Церетели создал скульптуру "В здоровом теле - здоровый дух", посвященную Владимиру Путину, после того как наблюдал за ним на соревнованиях по дзюдо. Диктатор увидел эту работу в галерее художника, что стало для него неожиданностью.

Критики называли Церетели "придворным художником Кремля", отмечая, что его монументальные проекты соответствовали государственной идеологии и способствовали формированию образа "великой державы". Личные контакты с Путиным подчеркивали его статус в культурной элите России.

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