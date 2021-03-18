Король зулусов из ЮАР умер в возрасте 72 лет.

В ЮАР простились с королем зулусов Гудвиллом Звелитини, который умер12 марта.

Как сообщает южноафриканский телеканал SABC News, король лечился от хронического диабета и накануне был госпитализирован.

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Гудвилл Звелитини стал королём после смерти своего отца в 1968 году.

С1968 по 1971 год Гудвилл скрывался на острове Святой Елены, чтобы избежать убийства.

После своего 21-го дня рождения и первого брака Звелитини был коронован в качестве восьмого монарха зулусов на традиционной церемонии в Нонгоме, в которой приняли участие 20 000 человек.

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Автор: Екатерина Лиманская