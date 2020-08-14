В сети показали жуткие фото избитых протестующих в Беларуси (18+)
12:46, 14 августа 2020Мир
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Люди рассказали, что их избили белорусские силовики.
ВНИМАНИЕ! Фото 18+. Не рекомендуется к просмотру беременным и людям со слабой психикой!
В Беларуси не утихают протесты людей против режима действующего президента Александра Лукашенко. Задержанных людей ночью начали выпускать из СИЗО.
В сети появились фото выпущенных из следственных изоляторов людей. Видно, что их избивали. Снимки опубликовал Telegram-канал Nexta Live.
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Протесты в Беларуси: хронология
- 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. В ЦИК обнародовали предварительные результаты. Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.
- 9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.
- В понедельник вечером протесты возобновились. Силовики в Минске вновь открыли огонь по людям. В МВД Беларуси подтвердили гибель одного из демонстрантов.
- В последующие дни по всей Беларуси также проходили мирные акции протеста. Силовики жестоко разгоняли и проводили массовые задержания, избивая людей дубинками, применяя светошумовые гранаты и резиновые пули. На сегодня известно о двух погибших.
- В ООН осудили насилие и нарушение прав человека в Беларуси, ряд стран призвал Минск остановить насилие.
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