цей матеріал доступний українською

В сети показали жуткие фото избитых протестующих в Беларуси (18+)

12:46, 14 августа 2020
Мир
533 0

ВНИМАНИЕ! Фото 18+. Не рекомендуется к просмотру беременным и людям со слабой психикой!

В Беларуси не утихают протесты людей против режима действующего президента Александра Лукашенко. Задержанных людей ночью начали выпускать из СИЗО. 

В сети появились фото выпущенных из следственных изоляторов людей. Видно, что их избивали. Снимки опубликовал Telegram-канал Nexta Live.

Читайте такжеЛукашенко отреагировал на массовые забастовки в Беларуси

Протесты в Беларуси: хронология

  • 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. В ЦИК обнародовали предварительные результаты. Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.
  • 9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.
  • В понедельник вечером протесты возобновились. Силовики в Минске вновь открыли огонь по людям. В МВД Беларуси подтвердили гибель одного из демонстрантов.
  • В последующие дни по всей Беларуси также проходили мирные акции протеста. Силовики жестоко разгоняли и проводили массовые задержания, избивая людей дубинками, применяя светошумовые гранаты и резиновые пули. На сегодня известно о двух погибших.
  • В ООН осудили насилие и нарушение прав человека в Беларуси, ряд стран призвал Минск остановить насилие. 

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Ольга Робейко

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter