Очевидцы рассказали, что вспышка от метеора на миг осветила все зеленым сиянием.

Жители австралийского штата Виктория 14 февраля могли наблюдать в небе метеор. Небесное тело зрелищно сгорело в атмосфере Земли.

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Как сообщает 7news, на видео с места событий можно видеть, как метеор ярко вспыхивает в небе.

Очевидцы рассказали, что вспышка от метеора на миг осветила все зеленым сиянием – ночью стало светло, словно днем. При этом никакого хлопка или взрыва при вспышке не было.

Австралийские ученые объяснили журналистам, что метеор превратился в огненный шар, потому что загорелся при прохождении сквозь атмосферу. По их выводам, обломки небесного тела, если они и были, упали в океан.

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Автор: Дмитрий Захаров