Сегодня в столице Беларуси силовики разогнали женский марш. Сотни участниц увезли в отделения милиции.

По данным правозащитников, в Минске во время женского марша были задержаны более 300 человек.

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Об это со ссылкой на правозащитный центр "Весна" сообщает белорусская редакция "Радио Свобода".

По данным центра "Весна", уже известны 306 имен задержанных, список пополняется.

Среди задержанных – известные активисты и сотрудница посольства Великобритании Инна Ромашевская.

Задержанных уже начали отпускать из отделений милиции.

Что этому предшествовало

Сегодня, 19 сентября, в Минске силовики разогнали женский марш. На одной из улиц силовики окружили участниц марша. Женщины, заблокированные силовиками, стояли в оцеплении и громко кричали.

После этого их начали задерживать с применением силы. Участницы марша, которые сопротивлялись, волочили по асфальту.

Задержанных поместили в автозаки и увезли в отделения милиции. Многим женщинам во время разгона акции и задержаний стало плохо.

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Автор: Виктория Токарева