Жену посла Бельгии в Южной Корее обвиняют в нападении на работника магазина.
Об этом пишет BBC.
Инцидент произошел 9 апреля в Сеуле. 63-летняя Сян Сюэциу около часа примеряла одежду.
Когда она шла к выходу, на ней была одежда, которая продавалась в этом магазине. Продавщица последовала за ней, чтобы убедиться, что она купила её раньше, а не украла только что.
Читайте такжеКитаец расчленил жену и перемолол ее тело в мясорубкеЖена посла вернулась в помещение, где толкнула, а затем дала пощечину сотруднику, пытавшемуся вмешаться в спор.
Теперь женщина требует дипломатический иммунитет, чтобы избежать обвинений.
Посол извинился за "неприемлемую" реакцию своей жены.
В посольстве Бельгии сообщают, что до этого женщину госпитализировали из-за инсульта.
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