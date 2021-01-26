Белый дом принимает меры для того, чтобы поместить портрет Гарриет Табмен на 20-долларовую купюру, как это планировалось при Бараке Обаме.
Читайте такжеМинфин США впервые возглавила женщинаОб этом пишет The Guardian.
Гарриет Табмен была аболиционисткой XIX века и политической активисткой, которая сама спаслась от рабства, а затем участвовала в спасении сотен порабощенных людей.
В 2016 году Обама решил, что портрет Табмен должен заменить Эндрю Джексона на купюре. Позже Дональд Трамп заблокировал этот план.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала, что казначейство "изучает пути ускорения" этого процесса.
"Важно, чтобы наши деньги изображали историю и разнообразие нашей страны", - подчеркнула она.
Другие новости на тему
- Байден возобновил ограничения на въезд в США для иностранцев и туристов из Европы
- Байден отменил запрет на службу трансгендеров в армии США
- Пентагон впервые в истории возглавит афроамериканец
- Байден намерен назначить трансгендера помощником министра здравоохранения
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram