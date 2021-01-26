Гарриет Табмен спаслась от рабства, а затем участвовала в спасении сотен порабощенных людей.

Белый дом принимает меры для того, чтобы поместить портрет Гарриет Табмен на 20-долларовую купюру, как это планировалось при Бараке Обаме.

Читайте такжеМинфин США впервые возглавила женщинаОб этом пишет The Guardian.

Гарриет Табмен была аболиционисткой XIX века и политической активисткой, которая сама спаслась от рабства, а затем участвовала в спасении сотен порабощенных людей.

В 2016 году Обама решил, что портрет Табмен должен заменить Эндрю Джексона на купюре. Позже Дональд Трамп заблокировал этот план.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала, что казначейство "изучает пути ускорения" этого процесса.

"Важно, чтобы наши деньги изображали историю и разнообразие нашей страны", - подчеркнула она.

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Автор: УНИАН