Издание The New Yorker обнародовало ранее не публиковавшееся видео из здания Сената, которое 6 января захватили сторонники действующего президента США Дональда Трампа.
Видео опубликовано на канале The New Yorker в YouTube.
На кадрах видно, как сторонники Трампа проникают в зал заседаний Сената. Они роются в бумагах, пытаясь найти доказательства фальсификации выборов, и позируют для фото.
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"Шаман QAnon" Джейкоб Ченсли (Анджели) оставляет на столе спикера Сената лист с надписью "Это только вопрос времени, правосудие грядет".
После этого участники захвата начинают молиться. Они благодарят Христа за возможность "возродить Америку" и хором выкрикивают "Аминь".
Штурм Капитолия в США
- 6 января совместное заседание обеих палат Конгресса, во время которого должны были быть утверждены итоги голосования в Коллегии выборщиков, было прервано из-за массовых беспорядков на Капитолийском холме, устроены тысячами сторонников Трампа. Агрессивно настроенные протестующие ворвались в здание Конгресса, полиции пришлось эвакуировать законодателей. Сообщается, что во время беспорядков погибли не менее четырех человек. Для наведения порядка в Капитолий была направлена Национальная гвардия США.
- 7 января Конгресс США официально утвердил демократа Джо Байдена на посту следующего президента США, которую политик должен занять 20 января. Байден набрал более 270 утвержденных Конгрессом голосов выборщиков.
- Церемония вступления Джо Байдена на должность пройдет при усиленных мерах безопасности. Кроме тысяч полицейских будут задействованы более 20 тысяч солдат Национальной гвардии.
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