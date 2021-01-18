Сторонники Трампа пытались найти доказательства фальсификации выборов и позировали для фото.

Издание The New Yorker обнародовало ранее не публиковавшееся видео из здания Сената, которое 6 января захватили сторонники действующего президента США Дональда Трампа.

Видео опубликовано на канале The New Yorker в YouTube.

На кадрах видно, как сторонники Трампа проникают в зал заседаний Сената. Они роются в бумагах, пытаясь найти доказательства фальсификации выборов, и позируют для фото.

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"Шаман QAnon" Джейкоб Ченсли (Анджели) оставляет на столе спикера Сената лист с надписью "Это только вопрос времени, правосудие грядет".

После этого участники захвата начинают молиться. Они благодарят Христа за возможность "возродить Америку" и хором выкрикивают "Аминь".

Штурм Капитолия в США

6 января совместное заседание обеих палат Конгресса, во время которого должны были быть утверждены итоги голосования в Коллегии выборщиков, было прервано из-за массовых беспорядков на Капитолийском холме, устроены тысячами сторонников Трампа. Агрессивно настроенные протестующие ворвались в здание Конгресса, полиции пришлось эвакуировать законодателей. Сообщается, что во время беспорядков погибли не менее четырех человек. Для наведения порядка в Капитолий была направлена Национальная гвардия США.

7 января Конгресс США официально утвердил демократа Джо Байдена на посту следующего президента США, которую политик должен занять 20 января. Байден набрал более 270 утвержденных Конгрессом голосов выборщиков.

Церемония вступления Джо Байдена на должность пройдет при усиленных мерах безопасности. Кроме тысяч полицейских будут задействованы более 20 тысяч солдат Национальной гвардии.

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Автор: Денис Прядко