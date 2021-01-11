Он считает, что президент США несёт ответственность за произошедшее.

Президент Чехии Милош Земан сравнил беспорядки в здании Конгресса США с Майданом.

Читайте такжеТрамп ищет адвокатов, которые помогут ему избежать импичментаОб этом он сказал в интервью Blesk, пишет "Европейская правда".

"В целом я не люблю насильственные революции, поэтому, например, мне тоже не нравится Майдан и нечто подобное, что, как вы знаете, произошло в Киеве. И теперь у американцев это прямо дома", - прокомментировал президент Чехии штурм Капитолия сторонниками Трампа.

Он считает, что президент США несёт ответственность за беспорядки в Капитолии.

"Дональд Трамп не признал поражение... но, что еще хуже, он бросил тысячи людей в бой перед Капитолием и внутри. Это косвенно привело к гибели пяти человек, большинство из которых были его последователями. Это трусость политика, который уходит", - продолжил чешский президент.

Штурм Капитолия в Вашингтоне: детали

Вечером, 6 января, сторонники Дональда Трампа прорвались в здание Конгресса США в Вашингтоне, где проходило утверждение голосов выборщиков, отдавших победу на президентских выборах Джо Байдену. Заседание было прервано и возобновилось только через несколько часов. К утру 7 января Конгресс утвердил победу Байдена. Трамп заявил о готовности организованно передать власть новому президенту 20 января.

В результате протестов были задержаны более 50 человек. Для вытеснения демонстрантов были направлены дополнительные силы полиции и Национальная гвардия. В Вашингтоне введен режим ЧС и комендантский час.

8 января 2021 года появилась информация о том, что в результате штурма Капитолия скончался представитель правоохранительных органов США. Однако, вскоре в СМИ появилось опровержение информации о гибели одного из полицейских.

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Автор: УНИАН