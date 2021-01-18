Российский юрист не исключил, что власти РФ используют ситуацию с арестом Навального.

Президент России Владимир Путин будет использовать оппозиционного политика Алексея Навального как разменную монету на переговорах с Западом.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил российский юрист Марк Фейгин.

Читайте такжеСторонники Навального готовят большие митинги по всей России

Комментируя арест Навального в Москве на 30 суток, он отметил: "видимо, это компромиссное решение, поскольку 29 января планируется рассмотрение представления о замене условного срока на реальный по представлению Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Видимо, они выбрали это количество суток, чтобы Навальный находился под стражей до суда, до 29 января. В этой ситуации остается 11 дней до рассмотрения представления ФСИН. Оно совершенно безумное с юридической точки зрения".

Российский юрист не исключил, что власти РФ используют эту ситуацию - "давление Запада усилится, но это для них игровая ситуация, они будут торговаться".

На вопрос, стал ли Навальный разменной монетой в переговорах РФ с Западом, Фейгин ответил: "Совершенно точно. По логике этой ОПГ ("организованной преступной группировки" - ред.) Путина, он сам согласился в эти кровавые лапы приехать. Значит, они будут по полной играть на этой истории. Если Запад не будет уступать в части санкций, они заменят ему срок с условного на реальный".

Возвращение Навального в Россию

Навальный 17 января вернулся в Москву из Германии, где он проходил лечение после отравления прошлым летом.

Его самолет должен был приземлиться в аэропорту «Внуково», но был перенаправлен в «Шереметьево».

Сразу же на пограничном контроле в аэропорту его задержали сотрудники полиции.

В Управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Москве заявили, что Навальный задержан за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию в качестве условно осужденного за преступление.

18 января Навального арестовали на 30 суток.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Андрей Василюк