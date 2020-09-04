Взрыв произошел в клубе «Дежавю». / скриншот из видео
В центре Тбилиси, у здания Большого концертного зала (филармонии), прогремел взрыв.
Об этом сообщает «Sputnik Ближнее зарубежье» в своем Telegram-канале.
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На место происшествия прибыли пожарно-спасательные бригады и патрульная полиция. В настоящее время территория вокруг филармонии оцеплена.
По предварительной информации, взрыв произошел в клубе «Дежавю». Там проходил ремонт и взорвался газовый баллон. Три человека пострадали, один погиб. О других деталях пока не сообщается.
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