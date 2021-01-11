В результате взрыва никто не пострадал / скриншот
В Роттердаме прогремел взрыв, в результате чего были повреждены семь домов.
Об этом сообщает NOS.
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Как сообщается, в результате мощного взрыва пострадали семь домов на юге Роттердама. Также было повреждено несколько автомобилей.
По данным полиции, взрыв произошел около 3 часов ночи. Окна домов в этом районе были повреждены, но жителям не пришлось покидать свои дома. Никто из людей не пострадал.
По предварительной информации, взорвалась ручная граната.
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