По предварительной информации, взорвалась ручная граната.

В Роттердаме прогремел взрыв, в результате чего были повреждены семь домов.

Об этом сообщает NOS.

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Как сообщается, в результате мощного взрыва пострадали семь домов на юге Роттердама. Также было повреждено несколько автомобилей.

По данным полиции, взрыв произошел около 3 часов ночи. Окна домов в этом районе были повреждены, но жителям не пришлось покидать свои дома. Никто из людей не пострадал.

По предварительной информации, взорвалась ручная граната.

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Перевод: Екатерина Лиманская