Дым охватил город, ближайшие улицы сильно пострадали.

В чешском городе Колин произошел взрыв на электростанции Veolia Energie. Пожарные держат огонь под контролем, но уголь в шахте продолжает гореть.

Читайте такжеВ Египте горела больница для больных COVID-19, есть погибшиеОб этом пишет CT.24.

Взрыв произошел незадолго до 11:00. По данным полиции, сначала произошло возгорание.

Пострадавших нет. Огонь нанес ущерб на десятки миллионов крон.

Дым охватил город, ближайшие улицы вокруг электростанции сильно пострадали. В полиции заявили, что на месте работают профессиональные и добровольные пожарные.

Как пишет novinky.cz, загорелась угольная пыль и произошел взрыв, который повредил окна здания.

"Произошел взрыв на угольной дороге, по которой уголь доставляют в котельные. Было повреждено здание электростанции. Нам пока неизвестно о каких-либо травмах, все сотрудники смогли спастись", - рассказала пресс-секретарь пожарной службы Тереза Флиегерова.

Электростанция Veolia Energie обеспечивает теплом большинство промышленных предприятий, городских зданий и организаций города, а также большую часть местного населения.

K výbuchu v kolínské elektrárně došlo na zauhlovací cestě. Poškozená je budova elektrárny, ale zraněn zřejmě nikdo není. Plameny se šíří na střechu, s hašením pomáhá vrtulník s bambi vakem >> https://t.co/O8VbT5igGNpic.twitter.com/TwZycCc8p9 — CT24zive (@CT24zive) December 28, 2020

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Автор: Людмила Жерновская