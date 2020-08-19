Взрыв в Бейруте: директора порта арестовали – СМИ
05:01, 19 августа 2020Мир
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Следователи допрашивали задержанного чиновника более четырех часов.
Ордер на арест был вручен также главе таможенной службы Ливана Бадри Дахеру / фото REUTERS
Генерального директора порта в Бейруте, в котором 4 августа прогремел мощный взрыв, Хасана Крейтема арестовали.
Об этом во вторник, 18 августа, сообщил телеканал LBCI.
Следователи допрашивали задержанного чиновника более четырех часов в присутствии его адвоката.
Также в связи со взрывом ордер на арест был вручен главе таможенной службы Ливана Бадри Дахеру.
О продвижении расследования относительно еще 21 задержанного по делу о трагедии в Бейруте не сообщается.
Взрыв в Бейруте - все подробности
- Вечером 4 августа в порту Бейрута произошел мощный взрыв, сила которого была эквивалентна землетрясению магнитудой 3,5.
- Премьер-министр Ливана Хасан Диаб заявил, что причиной взрыва стало ненадлежащее хранение селитры, которая могла лежать на складе около 6 лет.
- В результате взрыва селитры в порту Бейрута погибли 158 человек, число пострадавших достигает 6 тысяч. Десятки людей пропали без вести, до 300 тысяч человек остались без крова.
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