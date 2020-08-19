Взрыв в Бейруте: директора порта арестовали – СМИ

Следователи допрашивали задержанного чиновника более четырех часов.

Генерального директора порта в Бейруте, в котором 4 августа прогремел мощный взрыв, Хасана Крейтема арестовали.

Об этом во вторник, 18 августа, сообщил телеканал LBCI.

Следователи допрашивали задержанного чиновника более четырех часов в присутствии его адвоката.

Также в связи со взрывом ордер на арест был вручен главе таможенной службы Ливана Бадри Дахеру.

О продвижении расследования относительно еще 21 задержанного по делу о трагедии в Бейруте не сообщается.

Взрыв в Бейруте - все подробности

Вечером 4 августа в порту Бейрута произошел мощный взрыв, сила которого была эквивалентна землетрясению магнитудой 3,5.

Премьер-министр Ливана Хасан Диаб заявил, что причиной взрыва стало ненадлежащее хранение селитры, которая могла лежать на складе около 6 лет.

В результате взрыва селитры в порту Бейрута погибли 158 человек, число пострадавших достигает 6 тысяч. Десятки людей пропали без вести, до 300 тысяч человек остались без крова.

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Автор: Денис Прядко