В пригороде Вены в жилом доме произошел мощный взрыв, в результате которого конструкция здания частично обрушилась.
Инцидент произошел в пятницу утром, 29 января, в городке Лангенцерсдорф сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kurier.
По предварительной информации, взрыв произошел в верхней части жилого дома.
Полиция эвакуировала дома поблизости, предположительно из-за пожара, вспыхнувшего после взрыва.
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В настоящее время сообщается о двух раненых в результате взрыва, еще один человек получил тяжелые травмы. Также продолжаются поиски восьми человек, которые жили в доме.
По сообщению государственного управления криминальной полиции Нижней Австрии, на данный момент следователи предполагают, что произошел взрыв газа на верхнем этаже около 7:30 утра.
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