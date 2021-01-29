На данный момент следователи предполагают, что взорвался газ на верхнем этаже здания.

В пригороде Вены в жилом доме произошел мощный взрыв, в результате которого конструкция здания частично обрушилась.

Инцидент произошел в пятницу утром, 29 января, в городке Лангенцерсдорф сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kurier.

По предварительной информации, взрыв произошел в верхней части жилого дома.

Полиция эвакуировала дома поблизости, предположительно из-за пожара, вспыхнувшего после взрыва.

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В настоящее время сообщается о двух раненых в результате взрыва, еще один человек получил тяжелые травмы. Также продолжаются поиски восьми человек, которые жили в доме.

По сообщению государственного управления криминальной полиции Нижней Австрии, на данный момент следователи предполагают, что произошел взрыв газа на верхнем этаже около 7:30 утра.

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Автор: УНИАН