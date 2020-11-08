В ЕС выразили готовность активизировать сотрудничество с США при президенте Джо Байдене.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала победу Джо Байдена на выборах в США очевидной.

Она также выразила надежду на активизацию отношений Евросоюза с администрацией следующего американского президента, передает zn.ua со ссылкой на CNN.

"Европейский Союз и Соединенные Штаты - это друзья и союзники, между нашими гражданами теснейшие связи. И выборы президента США - это важнейшее событие и по эту сторону Атлантики тоже", - заявила фон дер Ляйен.

По словам главы Еврокомиссии, в ЕС внимательно следили за ходом американской избирательной компании, и то, что "избранным 46-м президентом США стал Джо Байден уже очевидно".

"Я поздравляю его и вице-президента Харрис с их победой", - отметила фон дер Ляйен.

Читайте такжеВыборы в США: Трамп заявил о доказательствах фальсификаций

Она подчеркнула, что партнерство США и ЕС в течение десятилетий поддерживало мировой порядок и остается основой процветания и стабильности по обе стороны Атлантики. А также выразила надежду, что такие отношения будут сохраняться и впредь.

"Европейский Союз готов к активизации сотрудничества с новой администрацией и новым Конгрессом США. Я с нетерпением жду возможности продвигать эту глобальную повестку дня вместе со следующим президентом Соединенных Штатов Джо Байденом", - сказала глава Еврокомиссии.

Победа Джо Байдена на выборах в США

Ведущий американские СМИ объявили о победе Джо Байдена на выборах президента США.

В свою очередь действующий президент Соединенных Штатов Трамп отказался признавать победу своего соперника. Он подчеркнул, что решение о победе на выборах принимается после подсчета законных голосов, а не после заявлений медиа.

Мировые лидеры, однако, поспешили поздравить Байдена с победой. Среди них президент Украины Владимир Зеленский.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН