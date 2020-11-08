Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала победу Джо Байдена на выборах в США очевидной.
Она также выразила надежду на активизацию отношений Евросоюза с администрацией следующего американского президента, передает zn.ua со ссылкой на CNN.
"Европейский Союз и Соединенные Штаты - это друзья и союзники, между нашими гражданами теснейшие связи. И выборы президента США - это важнейшее событие и по эту сторону Атлантики тоже", - заявила фон дер Ляйен.
По словам главы Еврокомиссии, в ЕС внимательно следили за ходом американской избирательной компании, и то, что "избранным 46-м президентом США стал Джо Байден уже очевидно".
"Я поздравляю его и вице-президента Харрис с их победой", - отметила фон дер Ляйен.
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Она подчеркнула, что партнерство США и ЕС в течение десятилетий поддерживало мировой порядок и остается основой процветания и стабильности по обе стороны Атлантики. А также выразила надежду, что такие отношения будут сохраняться и впредь.
"Европейский Союз готов к активизации сотрудничества с новой администрацией и новым Конгрессом США. Я с нетерпением жду возможности продвигать эту глобальную повестку дня вместе со следующим президентом Соединенных Штатов Джо Байденом", - сказала глава Еврокомиссии.
Победа Джо Байдена на выборах в США
- Ведущий американские СМИ объявили о победе Джо Байдена на выборах президента США.
- В свою очередь действующий президент Соединенных Штатов Трамп отказался признавать победу своего соперника. Он подчеркнул, что решение о победе на выборах принимается после подсчета законных голосов, а не после заявлений медиа.
- Мировые лидеры, однако, поспешили поздравить Байдена с победой. Среди них президент Украины Владимир Зеленский.
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