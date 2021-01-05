В Вашингтоне планируются массовые митинги 6 января - в день заседания Конгресса, на котором должно состояться официальное утверждение результатов голосования коллегии выборщиков за президента США.

Посольство Украины советует украинским гражданам в Вашингтоне (округ Колумбия, США) не участвовать в акциях протеста 5-6 января.

Читайте такжеТрамп собирает сторонников на митинг в день утверждения итогов выборовОб этом сообщает Посольство Украины в США в Facebook.

"В связи с официальными сообщениями об акциях протеста, которые должны состояться в столице США 5-6 января, Посольство Украины в США рекомендует гражданам Украины избегать мест массового скопления людей, не принимать участия в демонстрациях, неукоснительно соблюдать меры безопасности и правила пребывания иностранцев в стране, выполнять законные требования правоохранительных органов, а также отслеживать сообщения местных органов власти о развитии ситуации", - говорится в сообщении.

В случае попадания в чрезвычайную ситуацию гражданам Украины следует обращаться в консульский отдел посольства, в частности на горячую линию +1 (202) 322 2616, e-mail: consul_us@mfa.gov.ua

Как сообщается на сайте американской газеты USA Today, в Вашингтоне планируются массовые митинги 6 января, в день заседания Конгресса, на котором должно состояться официальное утверждение результатов голосования коллегии выборщиков за президента США. На этом заседании Конгресса ожидается, что кандидат от Демократической партии Джо Байден будет окончательно объявлен победителем выборов и следующим президентом.

В то же время, как отмечает издание, участие в протестах примет огромное число сторонников президента Дональда Трампа, который не смог переизбраться на второй срок. В частности, в Вашингтон съедутся представители американских праворадикальных и экстремистских групп, сторонники "конспирологических теорий". В связи с этим существуют опасения, что в ходе акций протеста могут произойти столкновения.

Праворадикальные группы со всех уголков США примут участие в протестах с целью оказать давление на законодателей, чтобы те не утверждали результаты президентских выборов, что, как подчеркивает издание, маловероятно.

Полиция Вашингтона усилила меры безопасности, в частности установила знаки с предупреждением, что носить оружие в столице США гражданам запрещено. Войска Национальной гвардии США будут поддерживать местную полицию.

Победа Джо Байдена на выборах в США

3 ноября в США состоялись президентские выборы. Согласно последним подсчетам, Байден станет следующим главой Белого дома. Его инаугурация состоится 20 января 2021 года.

По данным американских СМИ, церемония инаугурации Байдена из-за пандемии состоится по сокращенному сценарию.

4 января появилась аудиозапись телефонного разговора, в котором Трамп требовал от секретаря штата Джорджия республиканца Брэда Раффенспергера найти достаточно голосов, чтобы отменить результаты выборов в штате, где победил Джо Байден.

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Автор: Виталий Саенко