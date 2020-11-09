После выборов Король ужасов написал в Twitter, что иногда побеждают хорошие парни.

Стивен Кинг жестко высказался в отношении Дональда Трампа, который отказывается признать победу Джо Байдена на выборах.

Читайте такжеМир после пандемии: вышел трейлер сериала "Противостояние" по роману Стивена Кинга (видео)Своё заявление он опубликовал в Twitter.

Отвечая на заявление Трампа о том, что его кампания начнет "преследование дела в суде, чтобы обеспечить полную поддержку избирательного законодательства и должность законного победителя", Кинг написал следующее:

"Ты проиграл, ты жалкий, самоназванный, инфантильный мужик. Уступи и иди к черту", - говорится в посте.

You lost, you miserable self-entitled infantile fucker. Concede and get the hell out. — Stephen King (@StephenKing) November 8, 2020

После выборов Король ужасов написал в Twitter, что иногда побеждают хорошие парни, а также, что "это жалкое, жалкое президентство подходит к концу".

Как отмечает ТСН, 73-летний писатель ранее называл Трампа "некомпетентной гантелей" и заявлял, что тот "хуже любой истории ужасов, которую я писал".

Победа Джо Байдена на выборах в США

Ведущие американские СМИ объявили о победе Джо Байдена на выборах президента США.

В свою очередь действующий президент Соединенных Штатов Трамп отказался признавать победу своего соперника. Он подчеркнул, что решение о победе на выборах принимается после подсчета законных голосов, а не после заявлений медиа.

Мировые лидеры, однако, поспешили поздравить Байдена с победой. Среди них президент Украины Владимир Зеленский.

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Автор: Людмила Жерновская