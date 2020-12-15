Энтони Блинкен может стать новым госсекретарем США / фото REUTERS

Государственный секретарь США Майк Помпео встретится с Энтони Блинкеном, который является кандидатом на этот пост из команды новоизбранного президента Джо Байдена. 

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Известно, что встреча Помпео с Блинкеном должна состояться 17 декабря и продлится она не более 15 минут.

Издание отмечает, что эта встреча будет одной из первых личных встреч между членом администрации действующего президента и одним из кандидатов на должность в администрации Байдена.

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  • Согласно последним подсчетам результатов выборов президента США, Байден станет следующим главой Белого дома. Его инаугурация состоится 20 января 2021 года.
  • 14 декабря состоялась встреча всех 538 членов коллегии выборщиков, которые окончательно проголосовали за следующего президента США.

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Автор: Олег Давыгора