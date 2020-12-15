Встреча продлится не более 15 минут.

Государственный секретарь США Майк Помпео встретится с Энтони Блинкеном, который является кандидатом на этот пост из команды новоизбранного президента Джо Байдена.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Известно, что встреча Помпео с Блинкеном должна состояться 17 декабря и продлится она не более 15 минут.

Издание отмечает, что эта встреча будет одной из первых личных встреч между членом администрации действующего президента и одним из кандидатов на должность в администрации Байдена.

Выборы президента в США: что надо знать

Выборы президента США состоялись 3 ноября.

Согласно последним подсчетам результатов выборов президента США, Байден станет следующим главой Белого дома. Его инаугурация состоится 20 января 2021 года.

14 декабря состоялась встреча всех 538 членов коллегии выборщиков, которые окончательно проголосовали за следующего президента США.

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Автор: Олег Давыгора