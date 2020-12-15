Энтони Блинкен может стать новым госсекретарем США / фото REUTERS
Государственный секретарь США Майк Помпео встретится с Энтони Блинкеном, который является кандидатом на этот пост из команды новоизбранного президента Джо Байдена.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.
Известно, что встреча Помпео с Блинкеном должна состояться 17 декабря и продлится она не более 15 минут.
Издание отмечает, что эта встреча будет одной из первых личных встреч между членом администрации действующего президента и одним из кандидатов на должность в администрации Байдена.
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