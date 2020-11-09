Мелания Трамп подчеркнула, что американцы заслуживают на справедливые выборы.

Жена Дональда Трампа потребовала честного подсчета голосов избирателей.

Об этом она написала на своей странице в Twitter.

Мелания Трамп подчеркнула, что американцы заслуживают на справедливые выборы.

"Американский народ заслуживает справедливых выборов. Каждый законный, а не незаконный голос должен быть подсчитан. Мы должны защищать нашу демократию с полной прозрачностью", - заявила Мелания.

Победа Джо Байдена на выборах в США

Ведущий американские СМИ объявили о победе Джо Байдена на выборах президента США.

В свою очередь действующий президент Соединенных Штатов Трамп отказался признавать победу своего соперника. Он подчеркнул, что решение о победе на выборах принимается после подсчета законных голосов, а не после заявлений медиа.

Мировые лидеры, однако, поспешили поздравить Байдена с победой. Среди них президент Украины Владимир Зеленский.

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Автор: Александр Топчий