Мелания Трамп потребовала честного подсчета голосов / фото REUTERS

Жена Дональда Трампа потребовала честного подсчета голосов избирателей.

Об этом она написала на своей странице в Twitter.

Мелания Трамп подчеркнула, что американцы заслуживают на справедливые выборы.

"Американский народ заслуживает справедливых выборов. Каждый законный, а не незаконный голос должен быть подсчитан. Мы должны защищать нашу демократию с полной прозрачностью", - заявила Мелания.

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Автор: Александр Топчий