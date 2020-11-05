Яна Слесарчук

В США есть ощущение настоящей войны миров. Настолько поляризованной страна не была с шестидесятых годов, когда демократы с республиканцами, бывало, дрались на улицах.

Пишет знакомая из Канзас-Сити (Мидвест, центр страны, так называемый Библейский пояс - место, где живут, в основном, белые христиане, традиционный электорат республиканцев). У Деби Джексон двое детей: сын и дочка-трансгендер, и вот сын ее спрашивает: «Мама, а мы переедем в Канаду, если они опять выбрали Трампа,чтобы сестру не травили?» Для этой семьи и сотен таких же — это жизненный вопрос. Дело не в абстрактных политических предпочтениях, а в том, что администрация Трампа срезала ряд вещей, принятых предыдущим президентом для снижения уровня дискриминации ЛГБТ в школах, в армии, в медицинском обслуживании.

Избирательная кампания шла больше года и чрезвычайно активно

Точно так же в последние дни слышу от многих республиканцев: «Если победит Байден, мы переедем». Один говорил, мол, вообще в Украину. Двое других - просто из демократических штатов, где живут сейчас, в республиканские.

Избирательная кампания шла больше года и чрезвычайно активно. Украина оказалась втянута в нее по уши прошлой осенью, когда из-за попытки найти у нас компромат на Байдена, Дональд Трамп попал под импичмент демократов. Но стал первым президентом в истории Соединенных Штатов, кому это не помешало баллотироваться на второй срок.

Пресса тоже разделилась на два лагеря

Несмотря на то, что Джо Байден самый умеренный из всех возможных в этом году кандидатов от демократов, он центрист, многие сторонники Трампа называют его социалистом. А также утверждают, что если он придет к власти, то Штаты превратятся в Венесуэлу, угробившую себя социализмом нефтедобывающую страну. Когда слышат факты о политике Байдена, переключаются на то, что он: «Престарелая марионетка в руках радикально-левого крыла демократов».

Пресса здесь тоже разделилась на два лагеря. При этом единственный крупный республиканский телеканал Фокс Ньюз не стесняется выдавать в прайм-тайме откровенные фейки. Вроде того, что китайцы запустили коронавирус, чтобы уронить экономику Штатов и убрать Трампа из Белого дома. Я говорила с живыми людьми с высшим образованием, которые этому верят…

И сторонники демократов, и сторонники республиканцев до последнего уверены в победе своего кандидата

В борьбу с фейками, кстати, активно включились Фейсбук и твиттер, которые прямо на президентские сообщения вешают метки «содержит частично или целиком неправдивую информацию». Насколько это сейчас поможет, сложно сказать: люди очень плохо воспринимают информацию из другого лагеря и настроены по умолчанию во всем верить «родному».

Пока что, при всей этой поляризации, люди спокойно ждут подсчета голосов. Так происходит еще и потому, что и сторонники демократов, и сторонники республиканцев до последнего уверены в победе своего кандидата. А вот как половина страны воспримет поражение - увидим в самые ближайшие дни.

Яна Слесарчук, спецкореспондент ТСН в США

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