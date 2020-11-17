В США продолжается подсчет голосов на выборах президента, которые состоялись 3 ноября.

Джо Байден, который уверенно одерживает победу на президентских выборах в США-2020, предупредил администрацию Трампа о смертях "многих людей", если действующий президент откажется передавать законным путем власть своему преемнику.

Об этом сообщает The Guardian.

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"Еще больше людей могут умереть, если мы не будем координироваться", – сказал Байден, добавив, что США потеряют более полутора месяцев, если будут ждать до 20 января.

Многие эксперты обвиняет Трампа в его неэффективных действиях в борьбе с пандемией COVID-19. Вместо того чтобы решать "коронавирусный" кризис, действующий глава США сосредоточился на выборах и критике подсчета голосов. Кроме того, Трамп "сделал ставку на вакцину" и не участвовал в профильных рабочих заседаниях по борьбе с COVID-19 "по меньшей мере 5 месяцев".

Администрация Трампа не признает Байдена избранным президентом и фактически заблокировала доступ к правительственным помещениям и финансированию. Демократы и некоторые республиканцы предупредили, что отказ Белого дома оказывать Байдену доступ к разведывательной информации опасен для национальной безопасности и затрудняет борьбу с вирусом, в частности планирование распределения вакцин.

Выборы президента США-2020: кто победил?

В США продолжается подсчет голосов на выборах президента, которые состоялись 3 ноября.

По данным ведущих американских СМИ, Байден набирает достаточное количество голосов коллегии выборщиков, чтобы стать следующим президентом США. При минимально необходимых 270 голосах Байден уже имеет не менее 290.

11 ноября Джо Байден выразил уверенность, что переходный период передачи власти состоится даже без взаимодействия со стороны действующей администрации Дональда Трампа.

14 декабря должна состояться встреча 538 членов коллегии выборщиков, которые окончательно проголосуют за следующего президента. А уже после того, 20 января 2021 года состоится инаугурация нового президента.

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Автор: Яна Ставская