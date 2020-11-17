Джо Байден, который уверенно одерживает победу на президентских выборах в США-2020, предупредил администрацию Трампа о смертях "многих людей", если действующий президент откажется передавать законным путем власть своему преемнику.
Об этом сообщает The Guardian.
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"Еще больше людей могут умереть, если мы не будем координироваться", – сказал Байден, добавив, что США потеряют более полутора месяцев, если будут ждать до 20 января.
Многие эксперты обвиняет Трампа в его неэффективных действиях в борьбе с пандемией COVID-19. Вместо того чтобы решать "коронавирусный" кризис, действующий глава США сосредоточился на выборах и критике подсчета голосов. Кроме того, Трамп "сделал ставку на вакцину" и не участвовал в профильных рабочих заседаниях по борьбе с COVID-19 "по меньшей мере 5 месяцев".
Администрация Трампа не признает Байдена избранным президентом и фактически заблокировала доступ к правительственным помещениям и финансированию. Демократы и некоторые республиканцы предупредили, что отказ Белого дома оказывать Байдену доступ к разведывательной информации опасен для национальной безопасности и затрудняет борьбу с вирусом, в частности планирование распределения вакцин.
Выборы президента США-2020: кто победил?
- В США продолжается подсчет голосов на выборах президента, которые состоялись 3 ноября.
- По данным ведущих американских СМИ, Байден набирает достаточное количество голосов коллегии выборщиков, чтобы стать следующим президентом США. При минимально необходимых 270 голосах Байден уже имеет не менее 290.
- 11 ноября Джо Байден выразил уверенность, что переходный период передачи власти состоится даже без взаимодействия со стороны действующей администрации Дональда Трампа.
- 14 декабря должна состояться встреча 538 членов коллегии выборщиков, которые окончательно проголосуют за следующего президента. А уже после того, 20 января 2021 года состоится инаугурация нового президента.
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