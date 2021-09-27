Социал-демократическая партия все-таки стала победителем федеральных выборов в Германии, пусть и с небольшим отрывом. Теперь именно социал-демократы будут создавать коалицию. Поскольку ни одна партия не набрала более 30%, что давало бы ей политическое преимущество, переговоры по формированию коалиции будут вестись более или менее на равных.

Что касается возможности восстановления нынешней широкой коалиции с блоком ХДС/ХСС, то лидер социал-демократов Олаф Шольц высказался об этом очень негативно. Несколько дней назад он заявил, что партии Лашета (преемника Ангелы Меркель) было бы очень полезно немного посидеть в оппозиции и восстановиться до своего лучшего уровня. Социал-демократы устали от нескольких каденций Меркель, когда им приходилось быть младшим партнером христианских демократов, и даже в качестве старшего партнера не хотят продолжать это сотрудничество. Усталость очень ощутима.

При этом готовится вариант другой коалиции - уже не широкой, как было с христианскими демократами, а по определенным интересам - с "зелеными", свободными демократами и, возможно, Левой партией.

Единственный, с кем точно никто не хочет иметь дело - это пропутинская ультраправая политическая сила Альтернатива для Германии

Единственный, с кем точно никто не хочет иметь дело - это пропутинская ультраправая политическая сила Альтернатива для Германии. Она - токсична, ее задача - лишь взбаламучивать ситуацию и одерживать победу на местных выборах. Ее победа в землях Восточной Германии просто шокирует: там первое место взяли социал-демократы, но на второе место вышла Альтернатива для Германии. Это - шок, потому что это означает, что по крайней мере часть земель будут играть серьезную роль если не в реальной, то в пропагандистской поддержке усилий России, в том числе и на востоке Украины. Таких людей теперь будет очень много, и они будут на международном уровне подтверждать, что Германия поддерживает непризнанные республики. Из-за этого будет очень много шума. На реальную политику это повлияет ровно на 0,0%, но российская пропаганда будет это очень раскручивать. Благодаря такому результату Альтернативы для Германии Украина получила еще один фронт информационной войны.

Объединение социал-демократов с "зелеными" для Украины, в принципе, должно быть положительным. Шольц очень далек от вопросов внешней политики. Он никогда этим не занимался, а в правительстве Меркель он был вице-канцлером и министром финансов. Все его интервью и заявления на 99% касаются социальной политики, финансов, энергетики и тому подобное. "Зеленые" же, как известно, очень жестко выступают против "Северного потока-2", и в этом вопросе мы рассматривали их как своих партнеров. Но на самом деле у Шольца есть для них заготовка - в течение последнего месяца он активно высказывался на тему поддержки возобновляемых источников энергии. И здесь они могут достичь определенных договоренностей, которые перекроют негативный фактор СП-2, так поддержанного социал-демократами в правительстве Меркель. Поэтому "зеленые", понимая, что дело с Северным потоком-2 безнадежное, потому что он уже завершен, могут найти общий язык с социал-демократами.

Со свободными демократами у социал-демократов не было противостояния. Левая партия, хотя она и небольшая, может стать неким довеском.

Объединение социал-демократов с "зелеными" для Украины, в принципе, должно быть положительным

Последствия победы социал-демократов могут быть следующими. Определяющей будет позиция Олафа Шольца по формированию политики немецкого государства. Это классика, потому что канцлер в Германии - сильная фигура. При канцлере может быть достаточно силен и знаков министр иностранных дел, но его роль и влияние нивелируются позицией канцлера. Когда нынешний министр иностранных дел Германии выступал с позициями, которые совпадали с позицией канцлера Меркель, мы видели, как они стремительно набирали вес. Но когда он выступал с противоположными позициями, они нивелировались. Однако для Олафа Шольца внешняя политика не является приоритетом, он ею особо не интересуется. При таких условиях вполне может возрасти роль министра иностранных дел, который, вероятно, будет от "зеленых".

Но есть маленькая проблема, и она не столько в Германии, сколько в Украине. Владимир Зеленский своими нелепыми заявлениями и на фоне нынешнего разрушения антикоррупционной инфраструктуры в Украине привел к тому, что мы потеряли союзников. Раньше у нас были два противника в Германии: Альтернатива для Германии и социал-демократы, которые всегда двигались в шредерском русле. Сейчас же у нас фактически нет союзников в этом государстве.

"Зеленые" не настолько забронзовевшие, как основные тяжеловесы в Германии, тем не менее, вещи, которые сейчас происходят в Украине, их не удовлетворяют. Ряд заявлений представителей этой партии свидетельствует о том, что они резко ухудшили свое отношение к Украине. Украина не была в фокусе их внимания, но по определенным причинам они были готовы нас поддерживать. Сейчас, похоже, что нет. А потому вероятный министр иностранных дел от Партии зеленых Украину, к сожалению, в этом плане не спасет.

Владимир Зеленский своими нелепыми заявлениями ... привел к тому, что мы потеряли союзников

В принципе, позиция Шольца и социал-демократов не является плохой для нас - она полностью следует позиции Меркель. Речь идет об усилении отношений Германии с США (по крайней мере пока там Байден у власти) и об усилении роли НАТО. Но социал-демократы - классические противники членства Украины в НАТО. Очевидно, что они могут усилить старую тему о расширении НАТО на Балканах, хотя вряд ли это будет возможно в ближайшее время. Поэтому на самом деле мы здесь не имеем особого позитива.

Некоторые заявления Шольца у нас начали цитировать как положительные. Например, ранее он сделал заявление (не как кандидат на пост канцлера, а как вице-канцлер) о политике России. Он четко сказал, что Евросоюз должен нарабатывать новую восточную политику, но при этом не было никаких уточнений, что именно он имеет в виду, и что Европа не должна больше допускать передела границ методом силы, но при этом он не сказал о необходимости противостоять тому, что уже произошло, то есть выгнать РФ с оккупированных территорий. Фактически он сказал лишь то, что это не должно повторяться в будущем, Россия не должна идти дальше.

Это достаточно опасная позиция, потому что, кроме этих слов, я не нашел больше ни одного его упоминания об Украине.

На сегодня позиция Шольца по восточному вектору будет формироваться по принципам, принятым у социал-демократов. То есть для Украины ситуация может ухудшаться ощутимо. Идея о сотрудничестве с Россией у них будет бытовать, но пока она там не слишком популярна. И Шольц о России тоже старается не вспоминать.

Не соглашаюсь с теми, кто говорит, что Шольцом будет манипулировать Шредер. Так, Шольц был членом неформальной группы шредеревцев, когда тот был канцлером. Но он потерял приставку "шредеровец" еще после отставки канцлера и после того, как Шредер продался Газпрому. Поэтому за Шредером Шольц идти не будет.

Но на Шольца окажет мощное влияние Франк-Вальтер Штайнмайер - его однопартиец, федеральный президент, бывший министр иностранных дел, с которым Шольц сотрудничал достаточно активно. Некоторое время они конкурировали по поводу влияний в Социал-демократической партии, и Штайнмайер уступил Шольцу. Думаю, именно Штайнмайер окажет сейчас на Шольца решающее влияние.

...позиция Штайнмайера станет основой позиции Олафа Шольца и нового правительства Германии

Для нас это означает риск доминирования в Германии позиции Штаймайера относительно Украины: что Германии и Франции нужно выйти из этого процесса, а также как можно скорее и без каких-либо предпосылок провести выборы на Донбассе, потому что это решит проблему на будущее, потому что это уже будет внутренняя проблема Украины, а они будут оказывать гуманитарную помощь для восстановления разрушенных регионов. Думаю, что эта позиция Штайнмайера станет основой позиции Олафа Шольца и нового правительства Германии.

Без активной украинской позиции с этим будет трудно что-то сделать. Влияние американской администрации и Байдена на Шольца будет значительным, но и в Вашингтоне Украина существенно потеряла поддержку.

В России уже были радостные комментарии по поводу победы социал-демократов - там радуются "нашему Берлину" и "нашей Германии". Впрочем, Россия откупоривала шампанское и после победы Трампа, а потом это оказалось не так уж хорошо для нее. Поэтому Украине не стоит делать трагедию из победы социал-демократов, потому что кардинально хуже не станет. Но на Украину начнут давить по поводу необходимости срочно провести выборы на Донбассе и имплементировать формулу Штаймайера. Это придаст нам больше беспокойства и противостояния внутри страны, чем на внешней арене. Не думаю, что в Украине кто-то решится провести там выборы и принять соответствующие законы.

Россия не победила на этих выборах в Германии. Ведь Шольц и социал-демократы даже не думают о снятии предыдущих санкций с России, о признании законности аннексии Крыма и оккупации Донбасса. Условно говоря, в Германии на выборах победил не Шредер, а Штайнмайер. Поэтому России еще рано пить шампанское.

А вот что касается нашего сотрудничества с Германией, то проблема в Киеве, а не в Берлине.

Тарас Чорновил, политический аналитик, эксперт по вопросам международной политики, бывший народный депутат Украины