Выборы в Беларуси: у Тихановской выступили против пересчета голосов

В штабе Тихановской уверены, что международное сообщество признает ее новым президентом Беларуси.

В Штабе кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской выступили против второго тура выборов и пересчета голосов.

Об этом сообщила пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина, передает Эхо Москвы.

"Ни о каком втором туре речи быть не может. Ни о каком пересчете голосов, а сейчас ходят идеи пересчитать, тоже речи быть не может, потому что мы уже видим свидетельства, фотографии, что в котельных жгут бюллетени. Мы знаем, что бюллетени уничтожены", - сказала она.

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Красулина выразила уверенность, что международное сообщество признает Тихановскую новым президентом Беларуси.

"Мы думаем, что да, [признают]. Уже последовали заявления от ряда стран о том, что так и должно произойти. По крайней мере, что прежний президент Республики Беларусь не получил большинства на выборах и он должен уйти", - сказала она.

Выборы и протесты в Беларуси

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.

По окончательным результатам ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей.

Тысячи жителей Беларуси, недовольные подсчетом после голосования, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

Правоохранительные органы Беларуси задержали несколько тысяч участников акций в разных городах страны.

13 августа вечером часть задержанных начали выпускать на свободу. 14 августа в МВД Беларуси заявили, что отпустили более 2000 задержанных.

14 августа президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о поддержке введения санкций за нарушение демократических ценностей и прав человека в Беларуси.

Вице-президент Еврокомиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Хосеп Боррель заявил, что Европейский Союз не признает результаты выборов президента Беларуси и начинает работу над введением санкций за фальсификацию выборов и насилие в отношении протестующих.

15 августа, Лукашенко провел телефонный разговор с Путиным, после которого заявил, что президент России пообещал ему всестороннюю помощь по обеспечению безопасности страны.

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Автор: Александр Топчий