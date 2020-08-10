Лидер запрещенных в Украине коммунистов Симоненко "засветился" на пресс-конференции Лукашенко

Петр Симоненко последние несколько дней регулярно посещал эфиры белорусских телеканалов.

Лидер запрещенной в Украине "Коммунистической партии" Петр Симоненко посетил первую после выборов президента Беларуси пресс-конференцию Александра Лукашенко.

Соответствующий снимок с Симоненко в первом ряду опубликовало белорусское издание БЕЛТА.

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Добавим, что Симоненко, представляющий тоталитарную коммунистическую идеологию, запрещенную в Украине, последние несколько дней регулярно посещал эфиры белорусских телеканалов и "светился" в местных СМИ.

В частности, как передает БЕЛТА, он заявил о "технологиях, чтобы фальсифицировать общественные настроения" в Беларуси, а накануне выборов запугал жителей соседнего государства "страшной операцией, которую питаются провести над Беларусью и ее обществом с помощью политтехнологий".

Выборы в Беларуси: справка

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы.

В ЦИК обнародовали предварительные результаты выборов. Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.

9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.

По данным правозащитников, задержаны около 300 человек, в больницах находятся десятки раненых, один человек погиб в результате наезда спецавтомобиля.

В МВД Беларуси информацию о гибели человека опровергают.

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