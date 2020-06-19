Минск обвинил РФ во вмешательстве в белорусские выборы: Кремль захотел объяснений

Песков ответил на заявления, что действиями претендента на пост президента Беларуси Бабарико управляли из Москвы, в том числе из «Газпрома».

В Кремле заявляют, что официальный Минск должен предоставить аргументы после обвинений о вмешательстве России в выборы в Беларуси.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На вопрос, как Кремль реагирует на заявления из Минска, что действиями претендента на пост президента, экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико управляли из Москвы, в том числе из таких крупных компаний как «Газпром», Песков ответил: «Здесь, безусловно, должна какая-то аргументация последовать. Подобные обвинения в адрес таких уважаемых международных кампаний, безусловно, они не могут быть голословными, они должны подкрепляться какими-то аргументами».

По словам Пескова, интересы российских компаний, «тем более, наших экономических гигантов, конечно, всегда находятся под защитой российского государства».

«Это один из приоритетов защиты наших компаний, которые работают в других странах, в том числе и Белоруссии», - сказал Песков.

Он подчеркнул, что между Москвой и Минском по этому вопросу осуществляются регулярные контакты на регулярной основе.

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Кроме того, Песков заявил, что считает предвыборную ситуацию в Беларуси ее внутренним делом, и Россия не вмешивается в это.

«Мы считаем это внутренним делом Белоруссии, в данном случае мы не намерены как-то вмешиваться во внутренние дела Белоруссии», - сказал Песков.

По его словам, что касается самих выборов, то «на них будут присутствовать наблюдатели, поэтому все оценки последуют потом по завершению».

«У Кремля нет кандидатов на выборах в Белоруссии. Кандидаты на выборах в Белоруссии есть у белорусского народа», - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, является ли претендент на пост президента Беларуси Бабарико кандидатом Кремля.

Ранее в штабе задержанного претендента на пост президента Беларуси Бабарико заявили, что он находится в СИЗО белорусского КГБ, 19 июня к нему должны допустить адвокатов.

Выборы президента Беларуси пройдут 9 августа.

В рамках кампании 13 претендентов по 19 июня собирают подписи для своего выдвижения кандидатами. По данным на 18 июня, два политика сдали в территориальные избиркомы необходимое число подписей – Бабарико и действующий президент Александр Лукашенко.

Ранее в гловном офисе Белгазпромбанка в Минске прошли обыски. Бабарико возглавлял этот банк на протяжении 20 лет. Комитет госконтроля Беларуси заявил, что на базе банка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу.

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