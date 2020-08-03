Выборы в Беларуси: власти Минска придумали, как заманить больше избирателей на участки

На избирательных участках можно будет приобрести еду.

В Минске на избирательных участках по выборам президента Беларуси 9 августа будет организована работа буфетов.

Об этом сообщили в управлении потребительного рынка Минского горисполкома, пишет "Минск-Новости".

В частности, в продаже будет широкий ассортимент продукции общепита, продовольственных и непродовольственных товаров. Кроме того, пройдут дегустации, мастер-классы, выставки-ярмарки ремесленников. Будет организована торговля и на прилегающих к избирательным участкам территориях.

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При этом во время досрочного голосования, 4–8 августа, с 10:00 до 20:00 вблизи избирательных участков также будет организована выездная торговля.

Как сообщает "Настоящее время", 22 июля ЦИК Беларуси сократила количество наблюдателей на участках со ссылкой на ситуацию с коронавирусом, которая, по мнению главы комиссии Лидии Ермошиной, "улучшается", но "продолжает вызывать настороженность". По этой же причине ЦИК решила убрать занавески на некоторых кабинах для голосования.

Как сообщал УНИАН, ранее российский политолог объяснил, почему Кремль "будет устранять Лукашенко любыми способами".

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