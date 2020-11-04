Согласно подсчету 94% голосов, Трамп набирает 51,2% голосов, а Байден – 47,7%.

Действующий президент Дональд Трамп обгоняет своего соперника - кандидата от Демократической партии Джо Байдена в штате Флорида, который считается одним из самых важных из «колеблющихся штатов». Там на кону 29 голосов выборщиков.

Как сообщает Reuters, согласно подсчету 94% голосов, Трамп набирает 51,2% голосов, а Байден – 47,7%.

В штабе Трампа заранее начали праздновать победу. Как написал Сенатор-республиканец Рикк Скотт от штата Флорида в Twitter, «Трамп победил».

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Напомним, в США завершилось голосование на участках в ряде штатов. По результатам подсчета голосов в ряде штатов, Джо Байден уходит в отрыв от действующего президента Дональда Трампа. По состоянию на 6:00 по киевскому времени он набирает 192 голоса, в то время как у Трампа - 114. Напомним, что для победы кандидат должен набрать 270 голосов выборщиков.

Избирательная система США отличается от украинской. Голосование там проходит в два этапа: сначала граждане выбирают выборщиков, которые впоследствии будут непосредственно выбирать президента. Выборщики - это люди с хорошим образованием, активисты и меценаты. Избиратели заранее знают, кого поддерживает каждый выборщик.

Выборы в США: что известно

Президентские выборы в США начались 3 ноября 2020 года. Трамп, представляющий республиканцев, претендует на переизбрание. Его соперник от демократов - бывший вице-президент США Джо Байден.

29 сентября состоялся первый раунд дебатов между Трампом и Байденом.

В разгар предвыборной кампании Трамп заболел коронавирусом, однако после непродолжительного лечения вернулся к борьбе.

В ходе избирательной кампании Байден обвиняет Трампа в некомпетентности и подыгрывании авторитарным режимам (в частности - путинскому). Трамп, в свою очередь, утверждает, что сын Байдена причастен к коррупционной схеме в украинской энергетике.

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Автор: Денис Прядко