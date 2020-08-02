Съезд Республиканской партии, на котором назовут кандидата в президенты США, закроют для прессы - СМИ

Съезд запланирован на 21−24 августа в городе Шарлотт, штат Северная Каролина.

Предвыборный съезд Республиканской партии США, на котором должны объявить Дональда Трампа кандидатом в президенты, впервые в новейшей истории состоится в закрытом для представителей СМИ режиме.

Об этом сообщает CNN.

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Когда состоится съезд

Съезд запланирован на 21−24 августа в городе Шарлотт, штат Северная Каролина.

По словам организаторов, решение провести съезд в закрытом для прессы формате связано с ограничением на число участников публичных мероприятий, которое действует в Северной Каролине из-за коронавируса.

Приедут не все

В связи с COVID-19 на съезд не смогут приехать и все делегаты, присутствовать будут только 336 человек, каждый из которых будет голосовать за шестерых однопартийцев.

В Республиканской партии пообещали, что само голосование за кандидата в президенты, будут транслировать в режиме онлайн.

Реакция прессы

Однако решение уже раскритиковали в СМИ. В частности, Зик Миллер из Associated Press, который возглавляет ассоциацию работающих в Белом доме журналистов, заявил, что данное решение «неудачное». Миллер призвал организаторов еще раз подумать над ним.

«Выдвижение кандидата от основной партии в высшей степени касается американцев», — сказал он.

Хронология событий

24 июля Республиканская партия США отказалась от проведения части предвыборного съезда во Флориде из-за пандемии коронавируса. Сам Трамп заявил, что «сейчас неподходящее время для проведения этого мероприятия».

Выборы президента США запланированы на 3 ноября. Победитель должен приступить к исполнению обязанностей в январе 2021 года. Основными конкурентами считаются демократ Джо Байден и Дональд Трамп, который представляет Республиканскую партию.

30 июля 2020 года Трамп в Twitter призвал перенести выборы главы государства, назначенные на ноябрь 2020 года, из-за возможных фальсификаций в связи с голосованием по почте.

31 июля Трамп заверил, что не планирует изменять дату выборов, однако, заявил, что из-за общего почтового голосования они будут "наиболее недостоверными и жульническими в истории".

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